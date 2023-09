“Decalogo italiano per i tempi bui” | un primo | faticoso passo contro l’odio per la Nazione

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 27 sett – Ci sarebbero tante cose da dire super ibui. Troppe. Ci limiteremo a parlare non tanto del contenuto del libro (molto breve, ma estremamente “denso”, che va letto perché in ogni caso tenta, con spirito di buona fede e di amore, di rilanciare in questa poverail bene per sé stessa), ma del suo spirito e della sua autrice. Kristel Kaaber, estone naturalizzata italiana, proprio non ce la fa a capire perché l’Italia sia abitata da un popolo così incapace di valorizzare sé stesso e soprattutto di volere bene a sé stesso. E non possiamo che darle ragione. L’autrice Il fatto che a scrivere e a impegnarsi tanto in una battaglia simile sia chi ha sposato appieno il suo Paese d’adozione, al punto da sentirsi italiana a tutti gli effetti (il che non è affatto uno scandalo: ...