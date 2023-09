De Luca e Schlein affilano i coltelli | il Pd si fa la guerra sulle spalle della Campania

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Amici mai, per chi si cerca come noi”, cantava Antonello Venditti. Ecco, questa massima potrebbe sintetizzare un po' il rapporto tra Ellye Vincenzo De. Si scrutano, si cercano e, ognuno per i suoi orizzonti, vanno dritti per la loro strada. Ma non si piacciono, e non si sono mai piaciuti. Nel discorso di insediamento la segretaria del Partito Democratico ammiccava a una sorta di restaurazione. Via dal partito i pezzi grossi che impediscono la corsa verso il progressismo, verso l'interessamento ai diritti umani. E che ristagnano lì, ormai da anni, sempre aggrappati alla poltrona. Ecco, come riporta il retroscena CorriereSera a firma di Fabrizio Roncone, sicuramente tra i bersagli preferiti dac'era anche, e soprattutto verrebbe da dire, il governatoreRegione ...