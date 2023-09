De Laurentiis non accetta il Tapiro di Striscia

Aurelio De Laurentiis era stato profetico. Ai più, il tweet post- Bologna , col quale manifestava soddisfazione per i progressi nel gioco...

Momento complicato in casa Napoli , in crisi di risultati e con un clima particolarmente teso all’interno della società. I risultati che tardano ad ...

La situazione del Napoli dal punto di vista calcistico, ce n’eravamo quasi dimenticato visto De Laurentiis indagato per falso in bilancio e il caos ...

Aurelio De Laurentiis sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Roma per il caso plusvalenze legato all'acquisto di Victor Osimhen nell'estate ...

L’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, interviene per chiarire le accuse di falso in bilancio contro Aurelio De Laurentiis. Secondo Grassani, non ...