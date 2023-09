Davide Formolo ora può vincere un maxi-diamante… Come funziona il Trittico Lombardo

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023)ha vinto la Coppa Agostoni 2023 con una splendida azione in solitaria quando mancavano una quindicina di chilometri al traguardo di Lissone, andando via di forza e lasciando sul posto i quattro compagni di attacco. L’alfiere della UAE Emirates stava lavorando per Marc Hirschi, poi su un breve tratto in ascesa ha cambiato il rapporto e ha scavato un buco incolmabile per tutti gli avversari. Il 30enne ha così conquistato il quinto successo in carriera, tornando ad alzare le braccia al cielo dopo ben tre anni di astinenza e riportando la Coppa Agostoni all’Italia dopo ben cinque stagioni di trionfi stranieri.si è così portato al comando della classifica del, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione i risultati ottenuti nei tre ...