(Di giovedì 28 settembre 2023) Sta per giungere al termine «», il progetto volto a unire lea ritmo diorganizzato da ABC - Allegra Brigata Cinematica e Lelastiko con il supporto di Ecate Cultura. Dopo 7 mesi, 8 comuni, 11 associazioni territoriali, 15 performance, 12 giornate di laboratori e con oltre 120 persone coinvolte, manca solo un’alla conclusione di questo viaggio realizzato in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023.

Concertare con altri luoghi, significa con - fabulare con diverseche si possono mescolare ... predisposto l'audio - descrizione poetica per spettacoli di. Fondamentale è il contributo ...Literacy, parkour, arte, fotografia, cucito,sono i 6 laboratori che gli studenti potranno ... Gli educatori disaranno disponibili per raccontare in modo personale e diretto le attività ...

Danza e comunità. «Sulla Soglia», ultima tappa a Palazzolo L'Eco di Bergamo