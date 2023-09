Daniele Scardina rompe il silenzio e torna sui social | come sta?

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dopo il malore le prime parole del pugilemeglioanche se la sua “lotta” verso la remissione è ancora lunga. Qualche mese fa, mentre si allenava in palestra, èto infatti colto da malore, ma ora sembra che le cose stiano andando meglio. Dopo mesi di ricoveri alla clinica Humanitas di Rozzano,meglio ed èto ad aggiornare i suoi fan con un lungo post sui. In questo periodo, il profilo Ingram di, era passato in mano al fratello Giovanni che avara condiviso, appena possibile, gli aggiornamenti con i fan. «Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo.Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me ...