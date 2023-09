Daniele Gourmet conquista il Gambero Rosso | pizza dell’anno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUnadedicata alla nonna che non c’è più per omaggiarla, vivere nel suo ricordo, e far rivivere ai propri clienti i sapori di una volta. Per questo lo scorso anno di questi tempi Giuseppe Maglione, proprietario della pizzeria “” ha introdotto nel già vastissimo menù la“Nonna Anna“. “Lanel ruoto come la faceva la MIA nonna. Infanzia, ricordi, sapori, famiglia e casa racchiusi in un piccolo ruoto Cosa aspetti? Vieni a provarla!”, così la presentava un anno fa Giuseppe e oggi quella prelibatezza è stata decretata dalcome. “Ladi Nonna Anna- dice Maglione- ha sempre rappresentato la campionessa del mio cuore perché ...