Dalmat | «Inter | forse il problema è uno solo Serve umiltà! Ma no delusione»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023)commenta la prestazione dell’, sconfitta in casa a San Siro contro il Sassuolo. L’ex giocatore nerazzurro ne ha parlato attraverso il suo profilo Instagram. UN– Stephaneha parlato così di-Sassuolo: «Prima del match avevo avvisato sulla pericolosità dell’avversario, peccato che tutte le altre abbiano vinto. Ora non bisogna dimenticare quanto fatto ed essere più umili. Non bisogna essere arrabbiati con la squadra che evidentemente è un po’ stanca, questi momenti li attraversano tutti. Niente, può succedere».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...