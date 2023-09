Dal 1° ottobre riapre il ponte sul torrente San Nicola con il senso unico alternato

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle ore 7:00 di domenica 1°verrà riaperto in via provvisoria ilsulSanmediante l’istituzione delcon impianto semaforico e movieri. A darne notizia è l’assessore al Traffico e Parcheggi, Attilio Cappa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Continuano gli eventi musicali con Concerti gratis a Napoli e in tutta la Campania, vediamo insieme quelli dal 29 settembre al 1° ottobre . Nei ...

Continuano gli eventi musicali con Concerti gratis a Napoli e in la Campania , vediamo insieme quelli dal 29 settembre al 1° ottobre . Nei weekend si ...

Prevede che per tre mesi,1°al 31 dicembre 2023 , un paniere di beni di prima necessità e di largo consumo (soprattutto alimentari) avrà prezzi calmierati o ribassati , nel rispetto ...Quattro le gare in calendario, che si svolgeranno sulle riproduzioni digitali delle piste italiane più leggendarie e rappresentative: si parte il 2tempio del cross di Maggiora, per ...

Meloni e Urso firmano il patto anti inflazione: da ottobre a dicembre la spesa a prezzi ridotti RaiNews

Patto anti-inflazione: arriva il paniere prodotti a prezzi scontati Il Sole 24 ORE

Due grandi palcoscenici tra i professionisti attendono il Team Beltrami TSA-Tre Colli nei prossimi giorni. Sabato (30 settembre) la squadra Continental del team manager Stefano Chiari sarà al via del ...L'evento, organizzato dall'Associazione Turistica Pro Loco Camporeale con il patrocinio del Comune, si terrà sabato 7 e domenica 8 ottobre, ma inizia ufficialmente lunedì 2 ottobre con una preview per ...