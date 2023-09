Dal 1° ottobre al via il patto anti-inflazione | quali prodotti saranno a prezzi scontati

(Di giovedì 28 settembre 2023) In arrivocalmierati "sualimentari ma anchedi largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia". Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha annunciato la firma delcon oltre 30 associazioni della distribuzione, del commercio e dell'industria del...

Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle ore 7:00 di domenica 1° ottobre verrà riaperto in via provvisoria il ponte sul torrente San Nicola ...

Un impegno a scontare del 10% prodotti alimentari e beni di prima necessità. Dovrebbero aderirvi circa 25 mila punti vendita, in tutta Italia, per ...

... a partirenumero di nomi che verranno indicati. Intanto, secondo quanto riporta l'Ansa, l'affluenza all'assemblea del prossimo 28dovrebbe essere del 75%, un dato record, i n aumento di ...BTp, assegnati 3 mld ai decennali. Rendimento al 4,93% al top da2012 Brusca impennata per i rendimenti dei BTp a 5 e 10 anni assegnati oggi in astaTesoro che, sul mercato primario, tornano a toccare livelli che non si vedevano2012. Come riporta ...

Dal primo ottobre - domenica, sottolinea Urso -, nei supermercati e in tutti i negozi che hanno aderito sarà possibile trovare una serie di prodotti con il «bollino tricolore» voluto dal Mimit a ...