Dai bonus per la natalità al taglio del cuneo | le misure della manovra Meloni

(Di giovedì 28 settembre 2023) Con il via libera alla Nadef (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) e a circa venti giorni dalla presentazione, iniziano a prendere forma leche il governo varerà nella prossima legge di Bilancio. Proprio Giorgia, al termine del Consiglio dei ministri di ieri, ne ha indicato i punti focali: “Tutte le risorse disponibili saranno usate per sostenere i redditi più bassi, ildelle tasse e gli aiuti alle famiglie”. A ciò si aggiunge un primo tentativo di riforma fiscale per le aliquote Irpef, il capitolo pensioni – per cui è prevista la proroga di Quota 103 – e quellosanità, con interventi sulle liste di attesa, sulle assunzioni e sugli stipendi del personale. In generale, il governo vorrebbe proseguire nei rinnovi contrattuali ...

per le famiglie Aiuti alle famiglie con almeno tre figli,per il secondo figlio e sgravi per le madri che lavorano: sono questi tre i principali incentivi alla natalità che il governo ...Per cui a partire dal 2024 andrebbe a crearsi un'unica fascia15mila ai 28mila euro di reddito. ... Fino a 260 euro in più di stipendio entro i 28mila eurobusta paga 2023: in sostanza, la ...

Con il via libera alla Nadef prende forma il quadro entro cui il governo costuirà la legge di Bilancio. Le parole della premier e dei ministri offrono alcuni indizi su come verrano impiegate le risors ...