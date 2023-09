Dagli yuppies ai ‘guppies’ | ora per gli under 40 è impossibile comprare casa

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Aumentano i giovani che non possono permettersi di acquistare un'abitazione. A frenare le compravendite l'aumento dei tassi d'interesse, l'inflazione e prezzi. Nel 2023 acquisti realizzati da44 cala da 57,6% a 53,9% Sono giovani, hanno meno di 40 anni, non possiedono un’abitazione di proprietà e non potranno permettersi di acquistarne una nel corso del prossimo decennio. Sono i(acronimo coniato dall’inglese ‘Given Up on Property’), i ragazzi rassegnati al fatto che non saranno mai proprietari di unaperché comprarla è un miraggio. Una figura opposta a quella degli ‘’, (Young Urban Professional), i giovani professionisti o imprenditori rampanti degli anni ’80 e ’90, che abbracciavano la comunità economica capitalista. Stando un sondaggio realizzato da Zoopla, azienda britannica ...