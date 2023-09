L’ASL Napoli 1 ha indetto un Bando di Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di ben 41 Laureati , in varie discipline, con ...

Tornano a vincere Juve ntus, Napoli e Lazio. Non perde la scia positiva il Milan e non sbaglia neppure l’Atalanta. A perdere è soltanto l’Inter . come ...

Il Napoli non sta passando certo un periodo felice. Le difficoltà esistono e sono evidenti, dentro e fuori dal campo. Le ultime ore poi sono state ...

Terremoto Napoli , in una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Mattino” è intervenuto il ministro per la Protezione Civile, Nello ...

Il Napoli non sta passando certo un periodo felice. Le difficoltà esistono e sono evidenti, dentro e fuori dal campo. Le ultime ore poi sono state ...

Questa mattina presiederà un vertice sulla situazione dei Campi Flegrei al ministero, nel frattempo è in costante contatto con il prefetto di Napoli , ...

Sono i due dati di questa seconda edizione che testimoniano la crescita del PMFF, il Pianeta Mare Film Festival che torna dal 4'8 ottobre a. "Siamo passati da 40 a 120 film in concorso che ...... dove quello che oggi si definisce "voto di scambio" era'ordine del giorno, come spiega Maria Chiara Scappaticcio, professoressa di latino presso l'Università Federico II ae co - autrice ...

Kvaratskhelia chiede un Napoli all’attacco, la risposta di Garcia Virgilio Sport

Da Napoli all'Europa: Pianeta Mare triplica i film in concorso Tiscali Notizie

Oltre 300 operatori tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza sono stati impegnati, questa mattina, in numerose perquisizioni in un’operazione “Alto impatto” nel rione Salicelle ...In Inghilterra nuove voci su un interesse di Pochettino, a caccia di un centravanti. Gli arabi pronti a rilanciare ...