Crollo Roma contro il Genoa | cori dei tifosi contro i giocatori

(Di giovedì 28 settembre 2023) Lacrolla in casa del. La squadra di Mourinho esce sconfitta per 4-1 da Marassi. Al fischio finale i giallorossi sono andati sotto al settore ospiti a scusarsi con iche hanno intonatoi proprichiedendo di tirare fuori gli attributi e di rispettare la maglia. “Andate a lavorare” cantavano i sostenitori giallorossi ai calciatori, visibilmente scossi dalla reazione della tifoseria alla sconfitta. Urge una reazione in casa, la partita con il Frosinone è la prima occasione per ritornare a vincere davanti ai 70mila dell’Olimpico. SportFace.

Estate addio? Non proprio. Anche se a guardare le Temperature di questi giorni sembra già di essere piombati in pieno autunno. Il ciclone Circe è...

Non sono mancate le sorprese in questo lunedì 4 settembre, in cui sono andati in scena tanti match della fase a gironi degli Europei maschili 2023 ...

Dopo le reti di Gudmunsson, Retegui e Thorsby , anche Messias ha punito la difesa giallorossa, mandando in estati lo stadio Marassi e realizzando la quarta rete per il Genoa contro la ..., 28 set. " " "Forse è arrivato il momento che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti prendano definitiva visione delle tabelle inserite nella ...

Crollo Roma a Genova, la reazione di Dybala al quarto gol è clamorosa Corriere dello Sport

Crollo Roma, gode il Genoa: poker del Grifone ai giallorossi Lega Seria A

Cinque punti in 6 gare. E dopo aver incontrato, Milan a parte, Salernitana, Verona, Empoli, Torino e Genoa. La Roma è gravemente in ritardo. Lo è stata per tutta l’estate, ...Ma non basta per spiegare il crollo verticale giallorosso ... Una scena che racchiude l'attuale momento della Roma e del suo tecnico, arreso, incapace di reagire di fronte a quanto visto fin qui in ...