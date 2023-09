Cristiano Ronaldo chiede 19 | 5 milioni alla Juventus Gazzetta | il 4 ottobre nuova udienza

(Di giovedì 28 settembre 2023) Si terrà mercoledì 4ladel processo che coinvolge la, con il portoghese che pretende 19,5di euro dal club. A rivelarlo è ladello Sport, che sottolinea come CR7 si sia rivolto al Collegio Arbitrale per portare avanti la propria tesi, ovvero che gli spetti tale cifra per la manovra stipendi della stagione 2020/2021. I bianconeri finora hanno sempre negato tutto, ma non è da escludere che la loro posizione possa mutare a seconda di come evolverà la vicenda. SportFace.

Sul campo da calcio è un campione assoluto, ma anche in quello immobiliare non scherza. A 38 anni Cristiano Ronaldo non vuole proprio saperne di ...

non fa marcia indietro rispetto alla sua decisione di fare causa alla Juventus. Il calciatore portoghese ritiene infatti di dover ricevere ancora 19,5 milioni di euro da parte del ...Commenta per primo Continua la disputa al Collegio arbitrale trae la Juventus per i 19,5 milioni di euro di vecchi stipendi (legati alla seconda manovra, messa in atto durante la stagione 2020/21) che il portoghese ritiene di dover ancora ...

Cristiano Ronaldo, Mancini e gli altri in Arabia Saudita: cosa ha detto il ministro dello Sport Adnkronos

Saudi league, Fienga nuovo CEO dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ForzaRoma.info

Cristiano Ronaldo non molla e prosegue la sua battaglia legale con la Juventus. Il fuoriclasse portoghese non ha intenzione di rinunciare ai 19,5 milioni di euro e va avanti per la sua strada dopo ...Saudi Pro League. Guido Fienga, ex amministratore delegato della Roma, sarà il nuovo Ceo dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Sadio Manè.