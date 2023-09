Crisi Salernitana | Sousa in bilico e con l’Inter un big è a rischio ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023) Laha perso ieri sera sul campo dell’Empoli per 1-0. Campani senza vittorie in questo avvio di stagione. Sabato c’èall’Arechi. RischiaVERSO SABATO ? Laè in. Ad Empoli, i granata perdono 1-0 e restano penultimi in classifica a quota tre punti alla pari dell’Udinese e dello stesso Empoli. Ora Pauloè aesonero. Sabato arrivaall’Arechi. I nerazzurri, usciti sconfitti contro il Sassuolo a San Siro, andranno a caccia di un’immediata reazione. Occhio alle condizioni di Antonio Candreva, che ieri ha lasciato il campo alvallo per un problema all’adduttore destro. Condizioni da valutare. Fonte: Corriere dello Sport – Riccardo Tofanelli Inter-News - Ultime notizie e ...