Criscitiello ‘accusa’ i napoletani in diretta | la critica divide i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 settembre 2023) Accusa di Michelenei confronti dei, nell’ambito della discussa questione Osimhen: le dichiarazioni inOsimhen in questi giorni è stato protagonista su tutti i fronti. Extra campo in seguito alla tanto discussa questione TikTok. Dopo l’accusa dell’agente Roberto Calenda il Napoli ha chiarito la sua posizione con un comunicato sul sito ufficiale del club, nel quale viene ribadito che riguardo il video in questione non si trattava altro che di ironia. Non si voleva in alcun modo ledere l’immagine del bomber nigeriano. E in campo, con il gol del 2-0 segnato contro l’Udinese al Maradona, che ha di fatto sancito la pace con i, che lo hanno applaudito. Come prevedibile, tanti addetti ai lavori hanno espresso la propria opinione sulla questione. Tra questi anche Michele ...