Così il cervello percepisce suoni e immagini

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Musica SuonoMovimento” è il titolo dell’evento che la Fondazione EBRI “Rita Levi-Montalcini” organizza come partner della “Notte europea dei ricercatori 2023”. L’intento principale è approfondire gli effetti di suono e immagine sul nostro. L’appuntamento è domani, 29 settembre, alle 18.30 nel Chiostro del Commendatore presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Saxia. Antonino Cattaneo, presidente della Fondazione EBRI, dialogherà con numerosi esponenti del mondo accademico. Tra i presenti non mancherà un musicista di fama, il compositore e direttore d’orchestra Franco Piersanti, autore di numerose colonne sonore per il cinema e la tv con incursioni nel mondo del teatro. E’ proprio Piersanti a introdurci alla serata: “La rappresentazione della realtà da parte dell’uomo – fin dai graffiti sulle pareti delle caverne e poi a ...