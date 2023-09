Così i russi andranno nel panico Ucraina | la minaccia di Kiev al Cremlino

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 settembre 2023) La guerra insta andando avanti ormai da un anno e mezzo. Attualmente le forze disono in difficoltà nella realizzazione di una reale controffensiva che metta al tappeto i militari del. In questo contesto, però, Mykhailo Podolyak, consigliere di Volodymyr Zelensky, fa il punto della situazione e svela quali sono i reali obiettivi dell'esercito ucraino. Lo fa in un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera del 28settembre. Sec0ndo il consigliere di Zelensky, il vero obiettivo dell'è isolare laa dalla Crimea. E il motivo di tutto questo è solo perché la Crimea rappresenta un centro logistico nevralgico per le operazioni militari russe. «Abbiamo obiettivi tattici in diversi settori del fronte e uno strategico che è di eliminare la capacità della Crimea di rifornire ...