Cosa c’è nell’aldilà | oltre la quarta di copertina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’umanità ha inventato le parole e i segni, nessun altro essere vivente è andatol’urlo e l’orma, o quasi (del resto l’umanità non è mai andatal’infanzia). Ricordo l’obiezione di lei, sazia e appagata, torpida, veggente con gli occhi semichiusi, supina, la testa su un braccio ripiegato, la nuca sul polso interno, dove batte l’arteria, l’indice un po’ curvo dell’altra mano che uncina l’aria sopra la sua fronte (merlettava forme d’animali in volo e in corsa e a nuoto e ali e code e pinne e righe scritte): «Però, davvero, se un topo, un tordo, anche un cavallo, un ermellino, una starna, una volpe, una foca, un grongo, una faina, se un animale, insomma, anche domestico, se una bestia se ne uscisse con una tirata elisabettiana, con una sparata in terzine a rime alterne, con una codata di “addio ponti, curvi sull’acque”, ecco, se accadesse, ...