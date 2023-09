Corsi di Disegno e Pittura a Milano

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 28 settembre 2023) Open Day allaPainting Academy dedicato aidiin partenza nei prossimi mesi. Questo evento rappresenta una preziosa opportunità per i futuri talenti creativi di esplorare gli ambienti dell’accademia, familiarizzare con gli insegnanti esperti, e capire in profondità il metodo d’insegnamento unico proposto dalla MPA. Presentazione dell’Evento Indipendentemente dal tuo livello di esperienza, iofferti sono strutturati per permettere una crescita organica nel tuo processo creativo personale. Date: 7 e 14 Ottobre Organizzatore: MPAPainting Academy Località: Via Francesco de Sanctis, 34, 20141Contatti: Sito web Email Programma della Giornata La giornata è strutturata con una serie di attività ...