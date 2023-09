Coppa Davis 2023 | tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ile glideididella, celebre torneo di tennis per selezioni nazionali. Archiviata la fase a gironi, per le otto nazionali qualificate è tempo di volare alle Finals di Malaga, dove comincerà il percorso a eliminazione diretta per andare alla conquista della tanto ambita insalatiera. Tra queste spera di esserci l’Italia, partita male con una sconfitta per mano del Canada e chiamata a reagire contro Cile e Svezia per evitare un’amara eliminazione. Di seguito tutti gli, compiutamente chiariti dopo gli scontri validi per la fase a gironi. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIADI ...