Contributi per editoria a una inesistente testata politica

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 settembre 2023) Quando si parla di truffe, di brogli elettorali, di denunce, di complici silenzi da parte delle autorità di ogni tipo, di connivenze clientelari con la, di prevaricazioni sui cittadini da parte delle istituzioni, il riferimento è ormai d’obbligo e purtroppo, come sempre, va indirizzato unicamente al variegato e trascurato mondo degli italiani nel mondo residenti stabilmente all’estero. Emblematica al riguardo, proprio di recente, risulta la denuncia proveniente dal Centro America, in particolare da Santo Domingo, di una truffa ai danni dello Stato e dei concittadini perli erogati illegalmente dal Governo (PCM Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIE Dipartimento per l’Informazione e l’) a un giornale, registratosi solo quest’anno 2023, la cui ...