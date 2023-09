(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Dopo il successo dell'edizione zero del 2022, il progetto “” si fa ancora più grande e diventa, sotto la guida del direttore artistico Nicola Miulli. L'appuntamento premierà le eccellenze dell'artigianato, nazionali e internazionali, e i grandi nomi legativalorizzazione della cultura e del “made in Italy”. La cerimonia di Premiazione, prodotta dNicola Miulli Creations cofinanziato da Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e con il contributo di Direzione Regionale Musei Puglia, si terrà il 14 ottobre prossimo alle ore 18.30 presso il Castello Carlo V di Lecce. Conclusa la serata di premiazione, dal 14 ottobre al 19 novembre prossimi il Castello ospiterà la grande collettiva “Volumi di ...

“Quella macchina girava in tondo sulla piazza, all’improvviso in tre sono scesi e mi sono venuti addosso: ricordo solo che mi hanno dato un pugno. E ...

... spiega la societa': nel calcolo dei lavori in corso del primo semestre non si e' tenutodi ... sia per le commesse Epc che System Integrator, "sono in corso di negoziazione,data odierna, ...... la volontaria che ora si prende cura di Magnus e Sylvia perdell'organizzazione benefica per ... Aveva già datoluce due gattini prematuri, Angus e Fergus, che purtroppo non avevano potuto ...

Conto alla rovescia per il Premio Internazionale Manibus Adnkronos

Molo trapezoidale, conto alla rovescia per l'apertura: Mattarella all'inaugurazione PalermoToday

L’appuntamento premierà le eccellenze dell’artigianato, nazionali e internazionali, e i grandi nomi legati alla valorizzazione della cultura e del “made in Italy” ...Tra pochi mesi il Collegio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale passerà la staffetta alla nuova terna. Ma oggi parliamo con l’attuale presidente Mauro Palma sulle ulti ...