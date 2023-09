Consulta | “Adozioni | sì ai legami con la famiglia d’origine”

(Di giovedì 28 settembre 2023) In alcuni casi, afferma la Corte Costituzionale, “il giudice può prevedere che il minore mantenga relazioni affettive” con il nucleo da cui proviene

È una sentenza importante quella emessa oggi dalla. Perché in un certo senso apre alcuni spiragli costituzionali, già del resto messi in pratica nei tribunali, sul mantenimento di alcuni

In alcuni casi, afferma la Corte Costituzionale, “il giudice può prevedere che il minore mantenga relazioni affettive” con il nucleo da cui proviene ...L’attuale disciplina dell’adozione piena non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni ...