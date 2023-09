(Di giovedì 28 settembre 2023), 28 settembre/PRNewswire/Il 26 settembre, ladel(WDCC), ospitata dal Governo Popolare Municipale die supportata dall'UNESCO e dal Comitato Nazionale dell'UNESCO in Cina, è stata ufficialmente aperta. Il tema di questaè "senza confini, creando tutto", con la missione di "Costruire una piattaforma globale di cooperazione e scambio di, esplorare la strada delper guidare lo sviluppo di alta qualità e promuovere ilper riempire le città e le vite ovunque". Riuniamo ospiti di grande peso e marchi leader per creare un avanguardia di ...

Per questo nella mattinata è stata organizzata unastampa alla presenza della capogruppo ...nuovi direttori per le farmacie comunali di Santa Barbara e del Riello che è in prossima. ...L'annuncio è arrivato all'inizio dellaannuale Meta Connect, l'evento dell'azienda ... Nel suo discorso di, Zuckerberg ha detto che ritiene che il futuro dell' informatica sia un ...

La Segretaria generale all'apertura della Conferenza europea dei ... The Council of Europe

Conferenza di apertura del 2023 World Design Capital a Shanghai Adnkronos

Un video con le parole di "affetto" di Sergio Zavoli risuona in apertura della conferenza stampa della 75/a edizione del Prix Italia che si terrà a Bari dal 2 al 6 ottobre con tanti ospiti come Luisa ...A margine della conferenza stampa di presentazione del neonato Torino Club Parlamento, il presidente granata Urbano Cairo ha commentato la recente notizia ...