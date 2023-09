Condono edilizio | Cottarelli | “Sono 30 anni che combatto…”

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non solamentetanti gli argomenti che ha affrontato Carlo. Quest’ultimo ne ha parlato in una lunga intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Repubblica” Un Carlodecisamente a tutto tondo. L’economista ha rilasciato qualche importante dichiarazione alla ‘Repubblica‘ dove ha affrontato vari temi. In primis quello relativo al Nadef. Anche se in questo caso il giudizio è negativo: “Credo che si tratti di una delusione. Anche perché non ha sbancato i conti, madel parere che non era il caso di impostare una manovra in deficit. Anche perché, in questo momento, bisogna dimostrare all’Europa di saper essere rigorosi. L’economista Carlo(Ansa Foto) Notizie.comSenza dimenticare il calo del Pil per quest’anno che ...