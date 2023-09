Condono edilizio | Carraro “smonta” | “Lasciamo perdere…”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il presidente di Confindustria Veneto, Enrico, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano “Corriere della Sera”. Tanti i temi che ha affrontato nel corso della stessa Tantissimi gli argomenti che ha voluto affrontare. Allo stesso tempo ci ha tenuto a ribadire il proprio pensiero. Ed anche in questa occasione non le ha mandate assolutamente a dire. Stiamo parlando di Enrico. Il numero uno di Confindustria Veneto ne ha discusso al ‘Corriere della Sera‘. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Questo è il momento di porre ogni sforzo per sostenere lavoratori e categorie deboli, da una parte, e le imprese dall’altra. Il Presidente di Confindustria Veneto, Enrico(Ansa Foto) Notizie.comDa qualche mese avevamo il sentore che l’economia stesse rallentando. La Nadef registra ciò che noi ...

Non solamente Condono edilizio , sono tanti gli argomenti che ha affrontato Carlo Cottarelli . Quest’ultimo ne ha parlato in una lunga intervista che ...

Metteo Salvini ha rilanciato il tema del, anche se solo per piccoli abusi, ma subito si è scatenata l'opposizioe del Pd, ma anche di alcuni esponenti della maggioranza come il Ministro dell'Economia Giorgetti (e non solo) ...Salvini è partito dal tema delsul modello lombardo per il fronte del patrimonio immobiliare nazionale. L'idea è stata lanciata durante un intervento al convegno di Coordinamento ...

Condono edilizio, l'architetto Massimiliano Fuksas: "Sono contrario a ogni condono, solo in Italia si costruisce senza permesso" La7

Continua senza tregua la lotta dei titolari delle case costruite senza titolo edilizio che, Venerdì 29 Settembre alle ore 8, manifesteranno davanti alla sede RAI di Napoli. Una scelta ...Tra conferme e smentite non è ancora chiaro quando e se il nuovo condono su abusi edilizi poposto da Salvini per case e costruzioni come verande, tettoie, box, cantine si farà.Ma le novità, anche da p ...