Condò | «Infortunio Arnautovic grave Gol di Berardi come Robben»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023) Un Domenicoin grandissima forma e il Sassuolo hanno abbattuto l’Inter a San Siro. Paolosuona l’allarme in collegamento con Sky Sport. CALCOLI – Paoloanalizza l’infrasettimanale delle due milanesi: «Inter e Milan stanno facendo gli stessi calcoli. Prendono blocchi di partite di 3 o 4, gli allenatori decidono quale è la partita facile e fanno poi il turnover in queste. Schierano 4-5 giocatori nuovi per far rifiatare i titolari. Per i nerazzurri c’erano Empoli, Sassuolo e Salernitana: Inzaghi ha valutato quella di ierila gara più difficile, per questo ha messo i titolari. Era chiaro che il tecnico l’aveva battezzata in questo modo. Andata male perché alcuni giocatori sono stanchi, soprattutto gli attaccanti. L’di, ...