Concorso ASST di Lodi | 9 Posti per Laureati in Medicina

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di) ha indetto unPubblico perin, per l’assunzione di 9 figure dirigenziali. La selezione è divisa in quattro bandi differenti, così distinti: 1 posto di dirigente architetto/ingegnere. 1 posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative. 6di dirigente medico, disciplina di nefrologia. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: -un posto di dirigente architetto/ingegnere. -un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative. -sei ...