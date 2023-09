(Di giovedì 28 settembre 2023) Il 30 settembre e 1° ottobre Osio Sotto dedica due giorni allaper il volo, tra velivoli a grandezza naturale, modellini, giri in elicottero, laboratori e tanti stand che faranno la gioia degli appassionati e non solo. Grandi novità di quest’anno sono i voli in mongolfiera e la presenza di un simulatore di volo

Con «Osiovola» la passione per i cieli decolla L'Eco di Bergamo

Spettacolo in cielo e in terra: a Lovere il Memorial Stoppani 2023 Valseriana News

I l mito di Icaro nasce nell’antica Grecia per raccontare un desiderio che da sempre ha accompagnato l’uomo: librarsi nel cielo come un uccello. Se Madre Natura non ci ha dotato degli strumenti adatti ...OsioVola, la manifestazione dedicata al mondo dell’aeronautica organizzata dal Comune di Osio Sotto, ritorna e più in grande.