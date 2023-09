Con l’inflazione lo spreco alimentare crolla | ma rimane un problema

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 settembre 2023)sta mettendo a dura prova l’economia di molti Paesi. Tra tutte le conseguenze negative della crescita dei prezzi, sembra esserci un effetto positivo. Loquest’anno è diminuito, mostrando come la perdita di cibo ancora commestibile sia inversamente proporzionale al. In occasione della 4° Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sulle Perdite e Sprechi Alimentari promossa dalle Nazioni Unite, sono stati presentati i nuovi dati del Cross Country Report su cibo enel mondo, un’indagine condotta da Waste Watcher International Observatory on Food & Sustainability in 8 Paesi: Italia, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Olanda e Azerbaijan.loin Italia e Usa In ...