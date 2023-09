Comportamento scorretto dei tifosi | decisione ufficiale | sanzione contro il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 settembre 2023)del Giudice Sportivo che ha emesso la sua sentenza dopo-Udinese di campionato, che ha colpito il club di De Laurentiis. La vittoria in campionatol’Udinese per 4-1 ha portato una ventata di serenità sul, che arrivava da qualche giorno complicato. Messi alle spalle i casi relativi alle sostituzioni di Kvaratskhelia e Osimhen, oltre alla diatriba social a causa di alcuni video pubblicato sul canale Tik Tok del club non piaciuti a Osimhen e al suo entourage, ilpuò finalmente ripartire con fiducia puntando agli obiettivi prefissati a inizio stagione. Multa alper i laserSilvestri, portiere dell’Udinese Dalla notte del Maradona, però, arrivano anche notizie non felicissime per il club. Il ...