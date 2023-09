Comitati di Milano | Parma e Roma | “Stop alla costruzione di nuovi stadi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) San Siro, l’Olimpico e il Tardini prossimo ad essere sostituti? Tre colonne portanti, al livello di strutture e didel nostro calcio al livello storico, potrebbero avere vita breve per la costruzioni diimpianti. Per difendere queste strutture si sono riuniti inelle città di appartenenza per ribadire il loro “no” categoricocostruzioni diimpianti. Il messaggio dei: “‘Scegliamo la Costituzione, non la speculazione“. I tresi battono in particolare contro la cosiddetta ‘Legge’ (dlgs 38/2021, in vigore dallo scorso 1 gennaio) per la quale “il rifacimento degli impianti sportivi è solo il pretesto per nuove speculazioni immobiliari“. L’appello promosso dai...