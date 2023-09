Come funziona Progressif Media | la fornace francese degli influencer sovranisti

Una tattica banale quanto efficace. Per il generale Tricarico , la strategia ucraina a Bakhmut è un film già visto. Nulla di nuovo, insomma. In cosa ...

I Joy-Con di Nintendo Switch sono fondamentali per usare la console portatile e il loro malfunzionamento (specie se siamo fuori casa in quel preciso ...

Una tattica banale quanto efficace. Per il generale Tricarico , la strategia ucraina a Bakhmut è un film già visto. Nulla di nuovo, insomma. In cosa ...

(Adnkronos) – Test IT-alert oggi mercoledì 27 settembre nel Lazio e in Liguria. Ieri 26 settembre è stato il turno di Abruzzo e Provincia Autonoma ...

il bonus benzina, noto anche Come bonus carburante, è un contributo messo in campo dal governo per i lavoratori del settore privato. L’articolo 2 ...