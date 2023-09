Come coltivare il basilico a casa e in vaso

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 28 settembre 2023) Parlando di piante aromatiche utilizzate in cucina, ma anche nella cosmesi, c’è sicuramente il. Dal colore e il profumo inconfondibile in tanti tentano di coltivarlo anche nel balcone (o addirittura davanzale) della propria abitazione. Ma scopriamo alcune regole per coltivarlo nella maniera opportuna. Ilrientra tra le piante aromatiche più utilizzate in cucina. Il suo profumo inebriante e il suo verde inteso lo rendono adatto ad insaporire ma anche a decorare moltissimi piatti della nostra cucina nazionale. Originario dell’India, ilè utilizzato tipicamente non solo nella cucina italiana, ma anche in quella asiatica del Taiwan, della Thailandia, del Vietnam e della Cambogia, inoltre a seconda delle varietà può essere più o meno dolce.in– ...