Com’è cambiato il mondo a sessant’anni dalla visita di Kennedy secondo Amato e Panetta

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nel luglio di 60 anni fa l’allora presidente statunitense John Fitzgeraldsi receva in Italia inufficiale. Proprio per celebrare questo anniversario, il Centro studi americani ha organizzato l’evento “Le nuove frontiere della democrazia”, un forum di discussione su come non solo l’Italia e gli Stati Uniti, ma anche ilsiano cambiati in questi. Ad animare il dibattito sono stati Giuliano, ex presidente del Consiglio e presidente emerito della Corte costituzionale, e Leon, già direttore della Central intelligence agency e segretario della Difesa statunitense. Il dibattito è stato moderato da Giovanna Pancheri, giornalista di Sky Tg24. Ad aprire i lavori sono stati i saluti del prefetto Gianni De Gennaro, presidente del Csa, Shawn Crowley, ...