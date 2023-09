CM Scommesse | la Roma in scioltezza | le grandi della Liga in ambasce

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dopo aver permesso al Torino di rientrare in partita e di pareggiarla, oggi ladeve scendere in campo in un solo modo: mangiarsi le righe...

Renato Sanches sta per diventare un nuovo giocatore della Roma , ma il portoghese porta con sé molti dubbi che non sarà facile superare. Sembra ormai ...

Ditemi se c'è solo uno tra di voi che pensa che un Milan che ha appena fatto sei gol in due partite non segnerà a un Rui Patricio...

Ieri in conferenza-stampa Josè Mourinho ha detto un sacco di cose e (forse) non tutte giustissime. Per esempio la risposta ad un collega...

COMPARAZIONE QUOTE: GENOA -CRISTANTE MARCATORE 8.75 PIÙ INFO 9.00 PIÙ INFO 8.00 PIÙ INFO La quota maggiorata è una quota dal valore più alto che i siti riservano a chi apre un nuovo ...

