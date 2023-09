Clamoroso Roma | Friedkin e Pinto a colloquio | Mou al bivio

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) La sconfitta punitiva con il Genoa fa emergere prospettive non idilliache per il futuro dello Special One, sul quale il DSe il presidentesono già aSconfitta che odora di esonero per Josè Mourinho? La sfida a Genova contro i ragazzi Gilardino concretizza tutte le paure del popolo giallorosso e, in conferenza stampa, lo stesso Mourinho evidenzia la partenza disastrosa, tanto per la, quanto per la sua storia personale. Mourinho disperato – Notizie.comOrmai, se ne parlava da settimane, ma gli stessinisti e, probabilmente la stessa dirigenza non voleva crederci e, invece, andare oltre Mourinho, sembra essere una strada davvero plausibile per i giallorossi. Unritorno? Nell’era dei tre punti, come puntualizza lo stesso Special One ai microfoni ...