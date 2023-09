Ciro Giorgio in America con Lucia Cassini e Serena Stabile

(Di giovedì 28 settembre 2023)in tournèe tra l’ Arizona ed il Nevada passando per Phoenix e Las Vegas con il suo appassionato show diviso tra il teatro e la canzone napoletana. Nuova tournéena per il popolare attore e cantanteimpegnato tra l’ Arizona ed il Nevada passando per Phoenix e Las Vegas con il

L'attore napoletano, ospite al Giffoni Film Festival, parla di Mare Fuori, di come gli è cambiata la vita dopo il successo, di Noi siamo leggenda e ...

Giacomo Giorgio è stato ospite della 53ª edizione del Festival di Giffoni : durante l'evento, l'attore ha parla to anche di Ciro , il suo personaggio in ...

Mare Fuori , Giacomo Giorgio sogna una serie tv spin-off su Ciro Ricci , il personaggio che interpreta morto alla fine della prima stagione. The post ...

Giacomo Giorgio , attore napoletano tra i protagonisti della serie tv Mare Fuori , ha parlato dell’eventualità di uno spin off incentrato sul ...

Uno dei più attesi è senz'altro quello di Giacomo, attore noto al grande pubblico per il ruolo diRicci in Mare Fuori .vestirà i panni di Federico Lentini e sarà uno dei nuovi ...Giovedì 11 e venerdì 12 gennaio ,Marchesi , con le musiche originali eseguite dal vivo da ... Martedì 20 e mercoledì 21 febbraio ,Masella porta in scena il suo Il funambolo della luce. ...

Mare Fuori, Giacomo Giorgio rivela: ''Ciro Ricci ha un amore molto ... ComingSoon.it

Ha ballato tutta piazza Repubblica - La Voce di Rovigo La Voce di Rovigo

La guida Pizzerie d'Italia 2024 di Gambero Rosso recensisce i migliori indirizzi per gustare un'ottima pizza tonda o al taglio. Ecco tutti i premiati ...Nuova tournée americana per il popolare attore e cantante Ciro Giorgio impegnato tra l’ Arizona ed il Nevada passando per Phoenix e Las Vegas con il suo ...