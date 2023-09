Circolo Nautico Posillipo | presentata la squadra che partecipa alla Serie A1

Al via due squadre campane: ilPosillipo e la Check Up Rari Nantes Salerno. Posillipini impegnati alla Scandone contro Savona, mentre i salernitani faranno visita ad uno squadrone ...Genova. Il Campionato della Lanterna taglia il traguardo dell'undicesima edizione. Conto alla rovescia per la rassegna velica d'altura che dal 14 al 29 ottobre ilMandraccio organizza con la collaborazione del Comune di Genova e del Porto Antico di Genova sotto l'egida della I - Zona FIV e il supporto di LNI Genova Centro, LNI Genova Sestri, ...

Tutto pronto ad Ispani per l’inaugurazione del Circolo Nautico Capitello, ecco il programma Info Cilento

Circolo Nautico Chioggia: conclusa una edizione da record di ... Nautica Report

Il briefing, con la presentazione di armatori ed equipaggi, si terrà sabato 14 ottobre. Quartier generale del Campionato della Lanterna sarà il padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. La ...Il Campionato della Lanterna taglia il traguardo dell'undicesima edizione. Conto alla rovescia per la rassegna velica d'altura che dal 14 al 29 ottobre il Circolo Nautico Mandraccio organizza con la ...