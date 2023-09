Cinema | le uscite del weekend 30 settembre-1° ottobre | il fenomeno horror “Talk to Me”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 28 settembre 2023) Fioccano diverse novità in arrivo alnel corso deldal 30al 1°, tra cui si segnalato Me. Descritto come ildel momento, è tra le novità visibili in sala nel corso dei prossimi giorni. Di seguito, ecco tutti gli altri titoli in arrivo. Fioccano numerosi nuovi titoli al, visibili nel corso del30-1°. Giovedì 28arriva nelle sale italiane il nuovo, che ha già terrorizzato gli spettatori d’oltreoceano:to Me. Dai produttori di Babadook, il film si avvale della regia dell’esordiente duo australiano composto dai ...