“Ci sono morti e feriti” Attentato all’ospedale | terrore e persone in fuga Polizia sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nel pomeriggio di giovedì 28 settembre, diversehanno perso la vita in una serie di sparatorie. Ci“diversi” e secondo alcuni media anche tredopo che un uomo di 32 anni, che è stato fermato dalle forze di sicurezza, ha aperto il fuoco al Centro medico Erasmus della città e in un’abitazione vicina. Lalocale ha scritto in un post su Twitter che sta informando i parenti più stretti delle vittime prima di rilasciare le loro identità. “È stato arrestato un uomo di 32 anni. È sospettato di essere coinvolto in due violenti incidenti. Escludiamo che ci sia un secondo uomo”, ha riferito ladopo l’arresto. Leggi anche: “È lei, l’abbiamo trovata”. Sparita nel nulla tre anni fa, oggi la scoperta choc sulla mamma Rotterdam, sparatorie in un ...