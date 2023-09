Ci sono cascata di nuovo | Belve | il tradimento di Fabrizio Corona in diretta tv

(Di giovedì 28 settembre 2023) "Cidi": Giacomo Urtis ha commentato così, in una storia su Instagram, le dichiarazioni rilasciate dasu Rai 2. L'ex re dei paparazzi, infatti, intervistato da Francesca Fagnani, pur ammettendo di volere molto bene a Urtis, ha anche ha smentito le voci che parlavano di matrimonio tra di loro. Ad annunciare le nozze nelle scorse settimane era stato lo stesso Giacomo, che aveva spiegato di essere molto legato a. "Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest'estate che ‘ero bellissima' e che ‘ero perfetta così'. Tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io", ha aggiunto Urtis nella sua storia. E ancora: "Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca ...

Ottimo esordio per “Belve” che martedì 26 settembre ha radunato davanti al video 1.637.000 spettatori per il 10% di share. […]

Fabrizio Corona smentisce le nozze Ottimo esordio per “Belve” che martedì 26 settembre ha radunato davanti al video 1.637.000 spettatori per il ...

La macchina dei soccorsi si è attivata poco dopo le 17 per una persona che ha perso la vita nella zona delladella Troggia : sul posto siprecipitate le squadre del Soccorso alpino ...Ieri un guasto al passaggio a livello di Como Borghi ha creato adoppi problemi: ai pendolari che erano sui mezzi e agli automobilisti cherimasti incolonnati nel traffico cittadino ...

Giacomo Urtis, la delusione dopo le parole di Fabrizio Corona a Belve : «Il matrimonio Strumentalizzata, ci s ilmattino.it

Giacomo Urtis disperato per le parole di Fabrizio Corona: "Ci avevo creduto davvero" La Gazzetta dello Sport

Un 79enne è morto dopo essere scivolato e precipitato in una scarpata per 80 metri in Valsassina (Lecco). Con lui c’era la moglie, che però non ha potuto far altro che chiamare i soccorsi.Ascolta il podcast del Fatto di domani LA MANOVRA “LIGHT” DI MELONI, MA I SOLDI CI SAREBBERO: ECCO DOVE TROVARLI. Prudenza e sacrifici. A mettere in fila le dichiarazioni degli esponenti del governo e ...