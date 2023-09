Chiedono il contratto di categoria | l’azienda li sostituisce con operai dall’Emilia | la protesta al “macello dei diritti” di Asti

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Chiedevamo ungiusto ma dopo 50 giorni dici ha risposto portando degli-Romagna per lavorare al posto nostro”. Lo raccontano gli oltre cento lavoratori deldi Baldichieri, in provincia di, che da quasi due mesino per chiedere l’applicazione delnazionale dell’industria alimentare alla nuova proprietà. “Non ce l’abbiamo con gliarrivati da fuori ma con la proprietà” precisano i lavoratori che mercoledì mattina si sono fatti trovare davanti ai cancelli per aspettare l’arrivo della squadra diemiliani che li avrebbe sostituiti. Unapacifica che si è svolta per tutta la mattina fino a ...

...al prefetto, Luca Rotondi, un incontro sul caso degli operatori socio sanitari il cui posto di lavoro è a rischio dopo la pubblicazione del bando per l'assunzione in servizio con...Ma la disponibilità non basta e le organizzazioni sindacaliun incontro al prefetto. Su ... Oggetto del contendere è il bando per l'assunzione in servizio condi lavoro subordinato a ...

Chiedono il contratto di categoria, l’azienda li sostituisce con operai dall’Emilia: la protesta… Il Fatto Quotidiano

Sciopero nelle residenze sanitarie assistenziali, gli addetti chiedono il nuovo contratto RaiNews

I lavoratori Aiop-Rsa chiedono condizioni di lavoro dignitose, più diritti e uno stipendio adeguato. Cgil, Cisl e Uil protestano contro il contratto canaglia che penalizza il personale. La Regione si ...La selezione per soli esami servirà ad assumere 47 operatori, ma per Fp Cgil e Uiltucs non terrebbe conto di titoli e carriera di chi lavora nelle strutture da anni. In 58 sono a rischio ...