Chiara Maci si sfoga in un post | “Costretta a dovermi giustificare in questura perché sono single”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Doversiper essere una madre, monogenitore per la burocrazia e doversi quasi sentirsi in colpa per questa situazione. È quanto denuncia la food bloggerdopo essersi recata ina Milano per il rinnovo del passaporto. LEGGI ANCHE: Giannini spietato: “Leggerò Berlusconi! Se non la pensi come loro diventi un nemico” Il racconto attraverso i social “Inper rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore, sentendosi in colpa per qualcosa. Il tutto davanti a un bambino. Che grande paese che siamo”, ha scritto nel durodi denuncia su Instagram per raccontare quello che è accaduto quando ha portato la figlia Bianca, nata nel 2014, a fare il passaporto. La figlia è nata ...

Un monogenitore, nel 2023, si deve ancora giustificare per essere tale. La denuncia arriva da Chiara Maci, mamma di Bianca, nata nel 2014, quando la food blogger era single. In un post su Instagram, ha raccontato che, "in questura per rinnovare un passaporto", è stata messa in imbarazzo e in

Il tutto davanti a un bambino. Che grande Paese che siamo", sono queste le parole affidate a un post con cui la food blogger Chiara Maci ha raccontato quanto le è successo quando ha portato la figlia ...La conduttrice e content creator, che ha avuto la sua prima figlia da mamma single, racconta come quotidianamente sia ancora vittima di discriminazioni, anche solo per rifare il passaporto della bambi ...