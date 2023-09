Chiara Maci | monogenitore di Bianca | «Perché devo continuare a giustificarmi sull' identità del padre?»

"In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore, sentendosi in colpa per qualcosa. Il tutto ...

"In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore , sentendosi in colpa per qualcosa. Il tutto ...

“In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore, sentendosi in colpa per qualcosa. Il tutto ...

ma hanno fatto male a lei, prima che a me": è questo lo sfogo della foodbloggerall'uscita dalla questura, dove era andata per rinnovare il passaporto alla figlia e dove ha avuto molte ...Doversi giustificare per essere una madre single, monogenitore per la burocrazia, e sentirsi quasi in colpa. E' il tema della polemica sollevata dalla food bloggercon lo sfogo sui social per un episodio vissuto in prima persona a Milano. "In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore, ...

Lo sfogo della food blogger Chiara Maci: "Io, madre single, in questura per il passaporto di mia figlia mi so… La Repubblica

Chiara Maci e il passaporto da rinnovare: costretta a giustificarmi davanti a mia figlia in questura per essere una ... IL GIORNO

La conduttrice e content creator, che ha avuto la sua prima figlia da mamma single, racconta come quotidianamente sia ancora vittima di discriminazioni, anche solo per rifare il passaporto della bambi ...Il tutto davanti a un bambino. Che grande Paese che siamo", sono queste le parole affidate a un post con cui la food blogger Chiara Maci ha raccontato quanto le è successo quando ha portato la figlia ...