Chi l' ha visto? | Adamo Guerra chiama la moglie | Mi ha scosso | ma ha aperto il cuore delle mie figlie

Leggi su europa.today

(Di giovedì 28 settembre 2023) Da Federica Sciarelli a Chi l'ha? è stata ripercorsa la storia di Raffaella Borghi,di, l'uomo che per ben 10 anni ha finto di essersi suicidato, lasciandola sola con dueda accudire e 3 lettere in cui diceva di volersi togliere la vita. "Ma un genitore non è un...