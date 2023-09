Che vantaggi può portare la Ryder Cup al golf italiano

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ci sarà, inevitabilmente, uno spartiacque per ilprima e dopo laCup 2023. Un progetto lungo otto anni si avvia a compimento, una storia tutta tricolore è pronta a lasciare in eredità più della competizione stessa. L’edizione di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, può dare un forte slancio a questo sport in Italia. Una situazione, questa, che si combina con quanto compiuto di recente da chi in campo ci è andato. Inevitabile pensare ai successi di Francesco Molinari nel 2018, ma anche a tutto quello che è stato il percorso precedente del torinese, sia da solo che con il fratello Edoardo. Certo, dispiace che quest’anno non ci sia alcun giocatore del nostro Paese impegnato direttamente (i fratelli Molinari sono vicecapitani), ma la spinta dell’evento si sta già vedendo non tanto a livello professionistico quanto ...