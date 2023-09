Che Todd ci aiuti trama episodi 28 settembre 2023 su Rai 2

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Checiè la serie tv legal drama in onda stasera in tv giovedì 28su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Checio 19 Delitto stellato. Lauren, ex compagna del college di Susan e, lavora come aiuto chef in un esclusivo ristorante guidato da Jax Price, uno chef stellato. Una sera, presenti a un tavolo Margaret e Allison, Lauren stufa dei pesanti rimproveri dello chef si licenzia e chiede aiuto a Margaret perché intende fare causa al suo ormai ex capo. Lauren, però, qualche giorno dopo viene vista vicina al cadavere di Jax Price con le mani sporche di sangue e viene accusata del suo ...